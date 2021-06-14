İrlandalı kadına Baf'ta tecavüz!

 İrlandalı 24 yaşındaki kadın akşam saatlerinde Baf’ın turistik bölgesinde tecavüze uğradı.

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14/06/2021

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İrlandalı kadına Baf'ta tecavüz!

 İrlandalı 24 yaşındaki kadın akşam saatlerinde Baf’ın turistik bölgesinde tecavüze uğradı.

Fileleftheros’un haberine göre İrlandalı kadın polise verdiği ifadede Pazar akşamı turistik Ay. Antoniu sokakta yürürken en fazla 30’lu yaşlarda bir kişinin kendisine saldırdığını, zorla sokaktaki şapelin önüne götürerek tecavüz ettiğini ve olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Baf polisi olayla ilgili 30’lu yaşlarında esmer bir şahsı arıyor.

14/06/2021 11:28
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TAGS: tecavüz, baf
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