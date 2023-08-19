İrlandalı oyuncudan Superman itirafı

Kariyeri boyunca birbirinden farklı birçok film ve dizide rol alan Jamie Dornan, "Heart of Stone"un tanıtımı için Happy Sad Confused podcast'ine katıldı.

Ünlü isim, "Man of Steel" filminde Superman'i canlandırmak için oyuncu seçmelerine katıldığını açıkladı.

SUPERMAN PİJAMASIYLA SEÇMELERE GİTMİŞ

Bu filmin katıldığı tek çizgi roman filmi olduğunu belirtirken, talihsiz kostüm seçimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Sadece Superman için seçmelere katıldım. O da çok eskidendi, Henry Cavill'in kadroya girdiği zaman. Muhtemelen 12 yıl önce falan. Orada kendi kostümümü giydim. Bu bir hata mıydı? Superman pijamasıydı, gerçek bir kostüm değildi. Gerçek kostümü giymeye yaklaşamadım. Bu şeyleri yapan ve bunun hakkında konuşacak stüdyo başkanlarıyla toplantılar yaptım, ancak onlar için hiçbir seçme sürecinde derinleşmedim."

"Man of Steel" seçmelerinde başarılı olan Henry Cavill, ilk solo filminin ardından "Batman v Supermen: Dawn of Justice", "Justice League" gibi filmlerde de rol aldı.

YENİ SUPERMAN BELLİ OLDU

Öte yandan Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından "Superman: Legacy" adını taşıyan DC filminin yıldızı David Corenswet oldu.