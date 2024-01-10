İrlandalı şarkıcının ölüm nedeni açıklandı

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde eden Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Şarkıcının ölüm nedeni açıklanmamıştı.

O'Connor’ın ölüm nedeni “doğal sebepler" olarak açıklandı.

BBC'nin haberine göre, şarkıcının ölümünün doğal sebeplerden olduğu kesinleşti bu nedenle Southwark Adli Tıp Kurumu artık bu konu üzerinde çalışma yapmayacak.

Öte yandan, the Pogues grubunun solisti Shane Mac Gowan ve O'Connor için 20 Mart'ta New York'ta konser düzenlenecek.

"Sinéad and Shane" adlı etkinlikte şarkıcıların mirası kutlanacak. Mountain Goats, Cat Power ve Dropkick Murphys gibi isimler sahne alacak.

TURNEYE ÇIKACAKTI

Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan O'Connor, ölümünden iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.

O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.

MÜSLÜMAN OLDU

İrlandalı şarkıcı, 2018'de Müslüman olduğunu ve Şüheda Sadakat Davitt ismini aldığını ancak müzik hayatında Sinead O'Connor'ı kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı.

O'Connor gibi sonradan İslamiyet'i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da O'Connor'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat'in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin" ifadesini kullandı.

Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde O'Connor, "Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

SINEAD O'CONNOR KİMDİR?

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.

Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.