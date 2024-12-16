İrlandalılar İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararından memnun

İrlanda vatandaşları, İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararını memnuniyetle karşıladı.

Dublin yönetiminin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı alması sebebiyle İsrail'in İrlanda'daki büyükelçiliklerini kapatacaklarına yönelik karar, İrlanda'da dünden bu yana konuşuluyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılacağını duyurması, İrlanda ile İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti.

İki ülkeden de karşılıklı açıklamalar yapılırken, İrlanda vatandaşları da İsrail'in bu kararına dair görüşlerini, AA muhabiriyle paylaştı.

İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde konuşan bir Dublinli, İsrail'in İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatıp kapatmamasının pek çok kişinin umurunda olmadığını belirterek, "(İrlandalılar) sadece onların gittiğini görmek istiyorlar." dedi.

Dublinli, Gazze Şeridi'nde insanların öldüğünü ve bunu her gün gördüklerini dile getirerek, "(İsrail) Onların gittiğini görmek güzel. Sonunda gitmeleri de iyi çünkü İsrailliler hakkındaki kamuoyu her zaman oldukça kötüydü." ifadelerini kullandı.

Ülkede Filistinlilere karşı çok fazla sempati olduğunu vurgulayan Dublinli, bu sebeple İsrail'in büyükelçiliğinin kapanmasının tam zamanı olduğunu kaydetti.

"İsrail, diğer ülkeler tarafından desteklenmemeli" vurgusu

Bir başka İrlanda vatandaşı ise ülkesinin İsrail konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Bence ABD de aynı şeyi yapmalı. Bence ABD İsrail'e silah sağlamayı durdurmalı ve dünyadaki her ülke aynı şeyi yapmalı, İrlanda'yı örnek almalı, İsrail'i denklemden çıkarmalı." diye konuştu.

"Filistinlilere ikinci sınıf vatandaşlarmış gibi davranan, onlara köpek diyen, onlara insandan daha aşağı bireyler olduğunu söyleyen ve temel insan haklarını inkar eden İsrail'in" diğer ülkeler tarafından desteklenmemesi gerektiğine işaret eden İrlandalı, İsrail'in okullara ve hastanelere saldırdığını anımsattı.

İrlanda vatandaşı, Yahudi karşıtı olmadığını ancak Yahudilerin de insanları öldürüp bundan sıyrılamayacaklarını kaydetti.

İsrail, Dublin Büyükelçiliği'ni kapatma kararı almıştı

Dün, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda'nın UAD nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliği kapatacaklarını duyurmuştu.

Saar, İrlanda'nın Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürmüştü.

Dublin yönetimi, mayısta Norveç ve İspanya'yla birlikte Filistin devletini tanıma kararı da almıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararını eleştirirken, Tel Aviv'deki Büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirmişti.