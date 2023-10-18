İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri önümüzdeki kasım ayında Hollanda ile İrlanda arasında oynanacak ilginç bir maça sahne olacak.



EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada bulunan İrlanda'nın son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı kalmadı. Ancak İrlanda'nın turnuvaya katılabilmesi için bir şansı daha var, o da 18 Kasım'da oynanacak maçta Hollanda'ya yenilmek!



İrlanda, gelecek ay B Grubu'nda oynayacağı maçta Hollanda'ya yenilmesi halinde Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve buradan turnuvaya katılma şansı ortaya çıkacak.



Talksport'un haberine göre; bu tuhaf duruma UEFA kurallarındaki değişiklik neden oldu. B Grubu'nda Fransa 18 puanla lider, Hollanda ve Yunanistan ise 12'şer puanla 2 ve 3. sırada. Yunanistan'ın 1 maçı kaldı, Hollanda'nın ise 2 maçı var. Ama Hollanda'nın son maçı zayıf rakibi Cebelitarık ile oynanacak.



ULUSLAR LİGİ KONTENJANI



EURO 2024'e gitmek için iki şans var. Birincisi grup elemeleri diğeri de Uluslar Ligi. 12 takım gelecek yılın Mart ayındaki üç play-off maçı oynamak için mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nin A, B ve C kategorisinden 4 takım play-off oynama hakkı elde edecek. Ancak bir ligden 4'ten daha az takım play-off'lara katılırsa, eksik D Ligi'nden tamamlanıyor. Şu anda bu şansa Estonya sahip. Fakat kuralda kalan kontenjanların halen kalifiye olmamış en iyi sıralamaya sahip takımlara verilmesi de öngörülüyor.



İRLANDA, EURO 2024'E NASIL KATILIR?



İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor. Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri. Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.



İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak. Bu nedenle İrlanda'nın kasım ayında Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. İrlanda, galip gelirse Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacak. Bu da İrlanda'ya play-off oynama yolunu kapatacak.



İrlanda'nın Hollanda maçı merakla beklenirken yeni kural ve bu olasılık şimdiden tartışmaları başlattı. UEFA'nın durum karşısında ekstra bir play-off oynatma ihtimali üzerinde duruluyor.

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