İrsen Küçük, ölümünün 5’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı

KKTC Kurucu Meclis üyesi, eski başbakan, bakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlarından İrsen Küçük ölümünün 5’inci yıl dönümünde Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, İrsen Küçük’ün ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakan ve milletvekilleri, bürokratlar, partililer, İrsen Küçük Ortaokulu öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, İrsen Küçük Ortaokulu öğrencisi tarafından İrsen Küçük adına yazılmış bir şiir seslendirildi. Ardından sırasıyla İrsen Küçük’ün eniştesi, eski bakanlardan Feridun Adahan, Başbakan Üstel, Meclis Başkanı Töre ve Cumhurbaşkanı Tatar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük’ün siyasi istikrar için birlik ve beraberliğe, demokrasi ve sandığa hürmete büyük önem verdiğine işaret ederek, arkasından güzel bir isim bıraktığını belirtti.

Anma töreni, dua okunması ve kabre çiçek konulmasıyla tamamlandı.

Adahan: “İrsen Küçük, Kıbrıs Türkü’nün adada kökleşmesi için öncü adımlar atmıştır”

Törende ilk konuşmayı yapan Feridun Adahan, aile adına yaptığı konuşmasında, aralarından ayrılışının 5’inci yılında Küçük’e olan sevgi ve özlemlerinin her geçen gün arttığını, bu özlemi ifade edebilecek kelimeleri bulmanın zor olduğunu kaydederek, İrsen Küçük’ün yaptıklarıyla Kıbrıs Türk tarihine iz bırakan bir kişi olduğunu vurguladı.

Adahan, Küçük’ün en önemli özelliklerinin birinin “milliyetçilik” olduğunu hatırlatarak, vatanı kurtarmak ve Kıbrıs Türkü’nün bu adada ilelebet kalması adına gözünü kırpmadan Erenköy’e gidip mücadele ettiğini ve ardından Erenköy Mücahitler Cemiyetinin kurulmasına öncülük ettiğini belirtti.

İrsen Küçük’ün ikinci önemli özelliğinin ise “ülkesine duyduğu sevgi” olduğunu ve bu uğurda siyaset arenasına atıldığını söyleyen Adahan, milletvekili, UBP Genel Sekreteri, Tarım Bakanı ve Başbakan olarak yaptığı çalışmalara ve verdiği mücadeleye işaret etti.

Küçük’ün yaptıklarıyla Kıbrıs Türkü’nün adada kökleşmesi için öncü adımlar attığına dikkat çeken Adahan, özellikle 14 yıl boyunca Tarım Bakanı olarak başarılarına vurgu yaptı.

Adahan, İrsen Küçük’ün en büyük özelliğinin ise “hoşgörüsü, saygısı ve bağışlama yeteneği” olduğunu anımsatarak, en sıkışık anlarda bile affetme özelliğini kaybetmediğini ve bunun herkes tarafından takdir gördüğünü ifade etti.

Adahan, “Sevgili İrsen, her geçen gün seni unutmuyor, seni hatırlıyoruz. Sana özlemimiz bitmemiştir, bitmeyecektir. Tek tesellimiz, bu yaptıklarını, arkadaşlarının, yoldaşlarının rehber edinerek ileriye götürmesidir.” dedi.

Üstel: “Şu anda yürütülen birçok projenin ilk adımı İrsen Küçük döneminde atıldı”

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel de, İrsen Küçük’ü andığı konuşmasında, herkese, her platformda yardım eden, ağabeylik yapan Küçük’ün ülkesine önce Erenköy mücahidi ardından bir siyasetçi olarak büyük katkılarda bulunduğunu, büyük izler bıraktığını kaydetti.

Üstel, İrsen Küçük’ün UBP’nin her kademesinde görev aldığını belirterek, uzun süre yaptığı tarım bakanlığında “tarımda çığır açan” çalışmaları olduğunu söyledi.

Küçük’ün Başbakanlık döneminde kendisinin de bakanlık yaptığını hatırlatan Üstel, bu dönemde turizmden altyapıya birçok projeye imza atıldığını, bugün ülkede “susuz kalmayan köy varsa” yine İrsen Küçük’ün döneminde imzası atılan “Asrın projesi” sayesinde olduğunu ifade etti.

Ercan Havalimanı, kabloyla enerji gibi projelerinin ilk adımlarının da yine İrsen Küçük döneminde atıldığını kaydeden Başbakan Üstel, “Bir kez daha anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ona Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır ve uzun ömür diliyoruz” dedi.

Töre: “İrsen Küçük, bu ülkede unutulmaz izler bıraktı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, İrsen Küçük’ün hem emekçi, hem bakan, hem de bir mücahit olarak ülkeye birçok katkıda bulunduğunu kaydederek, “unutulmaz izler bıraktı.” dedi.

Aynı zamanda bir tarımcı olan İrsen Küçük’ün tarımcılar tarafından örnek alınan biri olduğunu belirten Töre, Küçük’ün döneminde derivasyon projesi ve Anamur suyunun KKTC’ye gelmesi, tarımsal levazım gibi projelerin temelinin atıldığını ifade etti.

Töre, İrsen Küçük’ün çok renkli bir siması olduğunu ve yediden yetmişte herkesi sevdiğini de hatırlatarak, bu karakter yapısının herkese örnek olduğunu söyledi.

İrsen Küçük’e Allah’tan rahmet dileyen Töre, “herkesin öteki dünyaya gideceğini, bu nedenle insanın arkasından neler söyleneceğini düşünerek yaşaması gerektiğini” dile getirdi, İrsen Küçük’ün unutulmadığını vurguladı.

Tatar: “İrsen Küçük’ün ülkeye verdiği hizmetler asla unutulmayacaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, burada yaptığı konuşmada, İrsen Küçük’ün bir Erenköy mücahidi ve siyasetçi olarak ülkeye verdiği hizmetlerin önemini vurguladı, bu hizmetlerin asla unutulmayacağını söyledi.

Tatar, İrsen Küçük’ün soy isminin verdiği ağırlığa rağmen her zaman halkın içinde olacak şekilde bir siyaset yürüttüğünü kaydederek, kendisinin de İrsen Küçük’ün bir nevi öğrencisi olduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini belirtti.

İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluşu için Erenköy’de arkadaşlarıyla verdiği mücadeleye değinen Tatar, Erenköy mücahitlerinden Tuncer Arifoğlu’nun da dün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, onu da andığını ifade etti.

Küçük’ün kabinesinde 3 yıl boyunca maliye bakanı olarak görev aldığını hatırlatan Tatar, onunla beraber çalışmanın ve projelere imza atmanın hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük’ün siyasi istikrar için birlik ve beraberliğe, demokrasi ve sandığa hürmete büyük önem verdiğine işaret ederek, arkasından güzel bir isim bıraktığını belirtti.

İrsen Küçük’ün bir evlat kaybettiğini de hatırlatan ve o acıya rağmen hiç yılmadığını söyleyen Tatar, “Onun hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız.” dedi.