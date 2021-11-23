İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitime ara!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İrsen Küçük Ortaokulu'nda, vakaların artışı ve pandeminin kötü gidişatı nedeniyle bir süre ara verildiğini açıkladı.

Okuldaki çok sayıda COVID-19 vakası ve 100’ün üzerinde temaslı öğrenci olduğunu belirten Sendika, bu sayıların her geçen gün artığını ifade etti.

Okullarda artan vaka sayılarını tedirginlikle izlediklerini belirten Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı’na büyük görev düştüğünü belirtti.

Artan sayıların kontrolünü sağlayabilmek için bir eylem planı başlattıklarını anlatan Elmalı, okul bahçesinde yaptığı açıklamada; “Eğitimin sürmesi için çok çaba gösterdik ama istediğimiz adımlar atılmıyor. Tüm okullarda seferberlik halinde sağlığı da düşünerek harekete geçmelerini bekliyoruz. Artan sayıların kontrolünü sağlayabilmek için bir eylem planı başlatıyoruz. Önümüzdeki süreçte okulun tekrardan taranması ve net COVID sayısının ortaya çıkması için Cuma gününe kadar süre veriyoruz” dedi.

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23/11/2021 11:16