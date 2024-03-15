İrsen Küçük Ortaokulu’nda Pi Günü coşkuyla kutlandı

İrsen Küçük Ortaokulu’nda 14 Mart Pi Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında okulun tüm koridorları eğitsel ve görsel süslerle süslendi.

İrsen Küçük Ortaokulu baş Müdür Muavini Aysun Uzun’un yönetiminde yapılan etkinliğe matematik ve resim öğretmenleri de destek sağladı.

Etkinlik kapsamında “En Güzel Pi” resim yarışmasında üç öğrenci dereceye girerken dereceye giren öğrencilere okul idaresi tarafından çeşitli ödüller verildi.

Etkinliğe Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tezer, YDÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Karahan ve Matematik Denetmeni Hacer Muratoğlu da katıldı.

Etkinlikte Ali Karasel özel ödülünü 8/C ,8/F ve 8/J sınıfları kazanırken matematik ve resim

yarışmasında dereceye giren öğrencilerin isimleri şöyle:

Matematik yarışmasında:

Birinci gelen öğrenciler 8/E sınıfından Simay Kal ve Zalihe Behlül

İkinci gelen öğrenciler 8/F sınıfından Elif Nisa Çivi ve Hiranur Aleyna Ateş

Üçüncü gelen öğrenciler, 8/C sınıfından Beren Elvin Şahin ve Nisa Koç

Resim yarışmasında:

Birinci gelen öğrenci Eylül Bayhan

İkinci gelen öğrenci, Semire İpek

Üçüncü gelen öğrenciler Nezha Gül Akka ve Dinnara Saltaov