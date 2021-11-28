İrsen Küçük Ortaokulu'nda seyreltilmiş eğitime geçiliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda yürütülen Covid - 19 genel taramasında gözlemlenen pozitif vaka sayıları karşısında, bu okulumuzda seyreltilmiş eğitime geçileceğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, 29 Kasım 2021’de seyreltilmiş eğitim uygulamasının başlayacağını ve hafta sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, “Bu süre sonunda vaka sayısının seyrine bağlı olarak yeniden değerlendirme yapılacak ve normal eğitime geçilecektir” dedi.

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28/11/2021 17:06