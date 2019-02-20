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İrsen Küçük’ten Sevindiren Haber

Eski Başbakan İrsen Küçük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

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20/02/2019

İrsen Küçük’ten Sevindiren Haber

Eski Başbakan İrsen Küçük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

27 Aralık’tan beri gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren eski Başbakanlardan İrsen Küçük, öğle saatlerinde evine döndü.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmış, normal servise geçirilmişti.

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TAGS: irsen küçük, haber, kıbrıs, kalp
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