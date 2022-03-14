İş ararken çevrenizden nasıl faydalanmalısınız?

İş bulmanın en kolay yolu iyi bir iletişim ağına (network) sahip olmak ve bunu en doğru şekilde değerlendirmekten geçer. Bu ağ; okul arkadaşları, sosyal çevre, eski iş arkadaşları, profesyonel bağlantılar, aile üyeleri olabilir.

Öncelikle sizi en iyi tanıyan yakınlarınızdan başlayın… Fikirlerini sorun, çalıştıkları alandaki gelişmeler konusunda bilgi isteyin, danışın, yardım isteyin. Sizi yeni bağlantılarla tanıştırmalarını istemekten de çekinmeyin.

Ama birinin karşısına yardım istemek için çıkmadan önce kendi kendinize düşünün:

NET OLUN

Hangi konuda yardım isteyeceğinizi netleştirin. İş arıyorum çok genel bir söylem ve sizi sonuca ulaştırmaz. Olası şirketleri ve yer almak istediğiniz pozisyonları belirleyin.

ACELECİ DAVRANMAYIN

Her şey herkesten istenmez. Kimden hangi alanda yardım isteyeceğinizi planlayın.

EMİN OLUN

Bu kişilerin yardım talep ettiğiniz konuda ihtiyacınıza yönelik çözüme gerçekten sahip olup olmadıklarını araştırın.

SIKBOĞAZ ETMEYİN

Onlara imkanlarını düşünüp, gerekli bağlantıları kurmaları için zaman tanıyın.

UNUTMAYIN

İletişim ağınızı güncel tutmak, herhangi bir ihtiyacınız olmadığı dönemlerde de onlarla kontak halinde olmak, bir yardıma talep ettiklerinde ilgilenmek, yanlarında olmak son derece büyük bir öneme sahip.

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14/03/2022 17:37