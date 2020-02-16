İŞ- BUL’dan ‘iş bulan’ ve ‘işçi istihdam edenlere’ fondan katkı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “İŞ-BUL” platformundan işçi istihdam eden ve iş bulanlara ekstra teşvik verilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın “Markaj” programında konuşan Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “iş arayanların” ile “işverenlerin” buluşturulduğu, tanıtımı 9 Ocak 2020’de yapılıp aktif hale getirilen “İŞ-BUL” platformu “isbul.gov.ct.tr” web sitesi için özendirici bir uygulama başlatacağını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, söz konusu katkının “Yerel İşgücünü Destekleme Fonu”ndan yapılacağını kaydetti.

Sucuoğlu, şöyle konuştu:

“İŞ- BUL platformu devreye girdi ve gayet da güzel gidiyor. İŞ-BUL’a müracaat edip, oradan iş bulanlara ve iççi istihdam edenlere yönelik avantajlı bir uygulama yapacağız. İstihdam edilen KKTC vatandaşları için Yerel İşgücünü Destekleme Fonu’ndan katkı yapılacak ve bu katkı hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek.

Bunun çalışmasını yapıyoruz. ‘Yerel işgücünü nasıl ileriye götürebiliriz’ diye çalışıyoruz. Amacımız, işsizliği azaltmak, yabancı iş gücünü aşağıya çekmektir…”

16/02/2020 14:42