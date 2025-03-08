İş bulmakta çok zorlanıyorlar: Kadına iş yok!

Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC’nin resmi verileri, kadınların istihdama erkeklere oranla da az katıldığına, iş aradıkları halde iş bulmakta erkeklerden daha çok zorlandıklarına işaret ediyor.

İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, ülkedeki bazı kadın istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

2023 yılını kapsayan bu verilere göre, ülkedeki kadın nüfusunun %75.2’si 15-64 yaş grubunu içeren çalışma çağında yer alıyor. Ancak, istihdam oranı erkeklerde %58.9 iken, kadınlarda 36.1 olarak tespit edildi. Aynı şekilde genç işsizlikte erkeklerin oranı %12.9 iken, kadınların oranı 17.5’e çıkıyor.

Bu veri kadınların istihdama, erkeklere oranla daha az katılabildiğini gösteriyor. Ülkede işsizlik oranları ise erkeklerde %4.8, kadınlarda %5.8 olarak hesaplandı. İşsizlik oranının kadınlarda daha yüksek olması KKTC’de kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta erkeklerden daha çok zorlandığını gösteriyor.

EV HANIMLARI ÇALIŞMIYOR MUŞ?…

2023 Hanehalkı İşgücü Anketi’ne göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun %49.1’ini (2023 verisi 150 bin 599 kişi) iş gücüne dahil olmayanlar oluşturuyor. İş gücüne dahil olmayan nüfusun %58.4’ü ise (87 bin 950) kadınlar.

İş gücüne dahil olmayan kadın nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde ev hanımları %40.6 ile en büyük paya sahip. Bunu %22.3 ile öğrenciler, %12.3 ile emekliler ve %7.4 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

Başka deyişle, küresel çapta yapılan araştırmalarda en zor işler arasında gösterilen “ev hanımlığı” bizde “çalışmayan kadını” temsil ediyor.

ÜSTTEKİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

İstihdam edilen kadınlar, %90.4 ile en çok hizmetler sektöründe yer alırken, %1.9 ile en az inşaat sektöründe görev alıyor. Kadınların %89.3’ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, %9.3’ü kendi hesabına ve işveren, %1.4’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Cinsiyet eşitsizliğinin net göstergelerinden bir diğeri de üst yöneticilik istatistiklerinde saklı. Kamu sektöründe seçilmiş mesleklerin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar üst kademe yöneticiliği pozisyonlarının ise sadece %33.5’ini doldurabiliyor. Bu veri, kadınların yönetici pozisyonuna yükselmede bazı zorluklarla karşılaştığı sonucunu ortaya çıkarıyor.