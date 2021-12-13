İş görüşmenizde nasıl harika bir izlenim bırakabilirsiniz?

İş görüşmeniz var diye gergin mi hissediyorsunuz? Şimdiden nasıl harika bir izlenim bırakabileceğinizi düşünmeye mi başladınız? Peki mülakat sırasında ne yapmalı veya nelerden kaçınmalısınız?

Tüm bu soruların doğru cevapları ve görüşmenizi büyük bir başarıya dönüştürmek için faydalı ipuçlarımız var.

Hazırlık Her Şeydir!

Doğru hazırlık ilk kural! Tabii ki, her iş görüşmesi farklılıklar gösterir ve sorular başvurduğunuz işe göre değişir. Fakat her görüşmede aynı olan bir şey var. O da o ana iyi hazırlanmanızdır.

Şirketle ilgili önemli bilgileri araştırın. Uluslararası şirketlerde, mülakat İngilizce olarak yapılabilir ve önceden biraz pratik yapmanız gerekebilir.

Yeni işvereninizin görüşme sırasında size şirketi hakkında sorular sorabileceğini unutmayın, bu nedenle kekelemek ve boş sözler yerine iyi bir cevap verebilmek için görüşmeden önce araştırmanızı yapmanız önemli.

Uygulama!

Pratik yapmak sizi mükemmelleştirir. Şu anda ilk iş görüşmeniz için mi hazırlanıyorsunuz? Bu durumda stresli olmanız çok normal. Arkadaşlarınızdan veya aile üyelerinizden sizinle bir uygulama görüşmesi yapmalarını isteyin. Bu, yeni durum için fikir edinmenize yardımcı olur. Alışılmadık duruma evinizin rahatlığında yaklaşmak ve nasıl profesyonel cevaplar verebileceğinize dair bir fikir edinmek en iyisi.

Soru-cevap oyununu ne kadar çok uygularsanız, o kadar kendinize güvenirsiniz başarılı olursunuz! Ancak önemli olan, herhangi bir yanıtı ezbere öğrenmemeniz, yalnızca duruma aşina olmanız ve görüşmeniz sırasında her zaman belirli İK yöneticisine ve onun özel sorularına yanıt vermeniz. Sıradan cevaplardan da kaçınmaya çalışın. Kim olduğunuzu ve sizi benzersiz yapan şeyin ne olduğunu gösterin.

Zor Sorular

Zayıf yönleriniz neler? 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Arkadaşlarınız sizi nasıl tarif eder? Zorlu sorular sizi hemen strese sokabilir. Ancak hazırlıklıysanız, karmaşık veya şaşırtıcı sorularla bile profesyonelce davranmak çok daha kolay olur. Özellikle zayıf yönleriniz gibi bir şey sorulduğunda dürüst olmanız gerçekten çok önemli. Herkesin zayıf yönleri vardır ve yokmuş gibi davranarak kendinize bir iyilik yapmazsınız. Dürüst olun ve sürekli olarak bu zayıflıklar üzerinde çalıştığınızı vurguladığınızdan emin olun. İşte bir örnek. Genellikle çok fazla iş üstlenirim, ancak zaman yönetimim üzerinde çalışıyorum.

Doğru Kıyafet

Herkes gardırobunun önünde öylece durup, doğru kıyafeti seçememe hissini bilir. Bir iş görüşmesinde uygun şekilde giyinmek önemli. Çünkü kıyafetiniz ilk izlenimin büyük bir bölümünü oluşturur. Şirkete, operasyona ve sektöre bağlı olarak, kıyafetinizi uyarlamanız gerekir. Genel temel kural: çok açık değil, temiz giysiler ve tercihen parlak renkler.

Bu renklerle iş görüşmesinde puan kazanabilirsiniz:

Mavi güven ve otorite yayar, ancak çok az yaratıcılık sunar.

Siyah zarafeti ve ciddiyeti ifade eder

Yeşil, büyümenin ve huzurun rengidir. Eğitime ve öğrenmeye açık olduğunuzu gösterir.

Sarı ve turuncu en mutlu renklerdir. Kıyafette küçük bir sarı veya turuncu detay sizi mutlu bir insan gibi gösterir.

Zamanında Orada Olun!

Mülakata toplu taşıma ile giderseniz, olası gecikmeleri göz ardı edemezsiniz. Bu nedenle, ulaşım için zamanı iyi organize edin. Zaman stresi de sizi daha gergin yapabilir. Hala sahada zamanınız varsa, etrafta yürüyebilir ve kendinizi toplamak ve derin nefes almak için biraz zaman ayırabilirsiniz.

Vücut Dili

Sadece kıyafetiniz değil, davranışlarınız ve beden diliniz de gelecekteki işverenlerin sizden alacağı ilk izlenimi etkiler. Görüşmecinin önünde kollarınızı bağlamış şekilde oturuyorsanız veya başınızı omuzlarınızın derinliklerine gömüyorsanız, bu güvensizlik yayar ve bu kesinlikle kaçınmanız gereken şeydir! Sizinle görüşme yapan kişiyi kendinden emin bir şekilde ve sıkı bir el sıkışma ile selamlayın, gülümsemeye çalışın, dik oturun ve açık ve sıcak bir ilk izlenim bırakın.

Bu Benim!

Görünüşünüz kendini anlatıyor ama kendiniz ve yetenekleriniz hakkında da birkaç şey söylemelisiniz. Bir şey özellikle önemli: Hiçbir şeyi ezberlemeyin. Olabildiğince doğal görünmeye çalışın. Birçok insan için kendileri hakkında konuşmak ya da kendini ve becerilerini iyi bir şekilde pazarlamak zordur, ancak mesele tam olarak budur! Benzersiz satış noktanızı gösterin! Sempati, nitelikleriniz kadar önemli!

Kendinizi iyi tanıtabilmeniz için şu içerik yapısına yönelmenizi öneririz:

Ben … yaş, isim, köken, derece, önceki mesleki deneyim

Ben … iş deneyimi, özel nitelikler, büyük başarılar veya kilometre taşları yapabilirim

İstiyorum … iş için motivasyon, kişisel ve profesyonel hedefler

Her görüşmenin sonunda, “hoşçakal” bile demeden önce “teşekkür ederim” demelisiniz. Herkese yönelik bir veda ve kendinden emin bir el sıkışma her zaman iyi bir izlenim bırakacaktır. Elveda demeden önce başvuru sürecindeki sonraki adımları da sorabilirsiniz!

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13/12/2021 16:20