İş görüşmesinde hangi renkleri tercih etmelisiniz?

İş görüşmesinde iyi bir ilk izlenim yaratmak, duruşunuz, sorulara verdiğiniz yanıtlar ve kendinizi ifade etme şekliniz kadar üzerinizde taşıdığınız kıyafete de bağlı.

Şu tavsiyeyi duymuşsunuzdur: Çok fazla göze çarpan, moda olmuş bir parçayı tercih etmeyin. Sonuçta görüşmenin yıldızı olmak isteyen sizsinizdir, çantanız değil. Peki ya renk? İş görüşmesinde tercih edilmesi gereken doğru renkler hangileri?

Kariyer şirketi CareerBuilder’ın yöneticiler ve insan kaynakları profesyonelleri ile yaptığı bir çalışmada “İş görüşmesinde tercih edilecek en iyi renk hangisi?” sorusu yöneltildiğinde ortaya şu yanıtlar çıktı:

GÜVEN VERMEK İÇİN MAVİ

İş görüşmelerinde “mavi” ilk tercih edilen renk olarak belirtilirken, en son sıralanan renk, turuncu oldu. İş hayatı profesyonellerinin yüzde 23’ü maviyi tercih ediyor. Uzmanlara göre mavi, karşı tarafa, inanılır ve güvenilir biri olduğunuz mesajını veriyor. Özellikle lacivertin daha yaratıcı iş alanları için tercih edilmesi öneriliyor.

BAŞTAN AŞAĞI KAHVERENGİDEN KAÇININ

İnsan kaynakları uzmanlarına göre kahverenginin negatif bir anlamı yok. Rahatlatıcı ve kendinizden emin olduğunuz mesajını verir; ancak siz modern düşüncelerinizin olduğunu, ileri görüşlülüğünüzü anlatmaya çalışırken görünümünüz sizin eski moda olduğunuz imajını da çizebilir. Sıkıcı olduğunuz izlenimini vermemek için baştan aşağı kahverengi giyinmekten kaçının.

YÖNETİCİ POZİSYONU İÇİN SİYAH

Siyah, lider ruhunu yansıttığından, özellikle yönetici pozisyonları için öneriliyor. İş kaynakları uzmanlarının yüzde 15’i maviden sonra siyahı tercih ediyor. Renk uzmanları, otorite ölçüsünde siyahın en üstte konumlandırıldığını belirtiyor. Ancak siyah, asistanlık gibi bir iş koluna başvurduğunuzda riskli bir renk haline geliyor.

KIRMIZININ GÜÇ MESAJI

İnsan kaynakları uzmanlarına göre kırmızı “güç” mesajı veriyor. Dolayısıyla iş görüşmesinde kırmızı giymeyi tercih ettiğinizde baskın ve iddialı olduğunuz izlenimi yaratmış oluyorsunuz. Uzmanlar, kırmızının satış ve hukuk alanları için pozitif seçimler olabileceğini düşünüyor.

GÜVENMEK VERMEK İÇİN GRİ

Müstakbel yöneticinize mantıklı ve çözüm üretici biri olduğunuzu göstermek istiyorsanız gri ile doğru mesajı verebilirsiniz. Her iş alanı için uygun bir seçim olan griyi kıyafetinizde tercih ettiğinizde fular ya da çanta gibi daha renkli bir aksesuarla kombininize hareket katabilirsiniz.

TURUNCU GİYİNMEYİN

Araştırmada, iş görüşmesi için en kötü renk tercihi listesinin başında turuncu geliyor. İnsan kaynakları uzmanlarının yüzde 25’i turuncunun profesyonellikten uzak bir görünüm yarattığını düşünüyor. Yeni aldığınız turuncu bluzunuzu giymek için can atıyor olabilirsiniz ama onu hafta sonuna saklamanızda yarar var. Uzmanlar, iş görüşmesi gününün müstakbel yöneticinize ‘eğlenceli’ kişiliğinizi sergileme zamanı olmadığını söylüyor.

BEYAZIN DÜZEN MESAJI

İş görüşmesinde beyaz renk, düzenli ve detaylara önem veren yapınız olduğunu gösterir. Beyaz giyerek objektif kişiliğinizi yansıtabilir, temiz bir başlangıç mesajı verebilirsiniz.

YARATICI İŞ ALANI İÇİN MOR VE SARI

İnsan kaynakları uzmanları pek çok iş alanı için nötr renklerin uygun olduğunu söylese de yaratıcı alanlar için yapılacak görüşmelerde canlı renkleri kullanmaktan korkmamayı öneriyorlar. Mor, sanatçı yönünüze ve özgünlüğünüze vurgu yaparken; sarı, iyimser ve yaratıcı olduğunuzu gösterir.

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25/03/2022 08:45