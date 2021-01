İş güvenliği eğitimle başlar

METGİN Ltd. ve İSGÜM Ltd. işbirliği ile tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik eğitimler devam ediyor.

METGİN Ltd. eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim ve toplantılara, Şirket bünyesinde her kademeden görev yapan tüm çalışanlar katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi İSGÜM Ltd. uzmanlarının yanı sıra Metgin Ltd. İnsan Kaynakları Müdürü Petek ERK UĞURAL’ında yer aldığı toplantılarda, iş ortamında uyulması gereken tedbirlerden, yasal mevzuatlara kadar pek çok konu üzerinde duruldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve eğitmen Umut KURŞUN‘un sunumlarıyla gerçekleşen toplantılarda sektörden örnek fotoğraflarla yapılan hatalar ve doğru davranışlar anlatılırken yapılması gerekli çalışmalar da detaylı olarak masaya yatırıldı. Toplantılarda ayrıca COVİD-19 ile ilgili alınacak tedbirler de ele alındı. çalışanların pandemi sürecinde iş hijyeni başta olmak üzere dikkat etmesi gereken konular ve özellikle sektörel ergonomi ve depolarda iş sağlığı güvenliği konuları hatırlatılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM Ltd.) adına eğitimlerle ilgili bilgi veren İSG Uzmanı Umut KURŞUN; “35/2008 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası‘ kapsamında şirketlere risk analizi hizmeti ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerini veriyoruz, bu yasaya göre, dört kişi ve üzeri çalışanı olan tüm kamu ve özel kuruluşlarda, çalışma ortamını ve çalışma doğasını dikkate alarak işin, iş yerindeki koşullarının neden olabileceği tehlikeleri ve riskleri yeterli şekilde ve sistematik olarak analiz etmeli ve bunu bir rapor halinde iş yerinde muhafaza etmeli ve denetimlerini sağlamalı, ayrıca işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürebilmesi için işverenlerin, her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel, bilgi ve talimatları da içeren İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ almasını sağlamak zorundadadır” dedi.

Metgin Ltd. İnsanKaynakları Müdürü Petek ERK UĞURAL ise; “İş güvenliğinde herkesin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluk öncelikle çalışanların kendi hayatını koruması adına büyük önem taşımaktadır. Hedefimiz, verilen bu eğitimlerle çalışanlarımızın tehlikenin farkına varmasını sağlamak ve kazaları asgariye indirip, daha güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. 2021 yılında da İSGÜM ile birlikte İSG eğitimlerimiz devam edecektir.” diye belirtti.

15/01/2021 11:03