İş İlanı: MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI aranmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI takım arkadaşları aranmaktadır.

Muhasebe Personeli Aranan Nitelikler:

• Üniversitelerin veya ticaret lisesinin ilgili bölümlerinden mezun,

• Muhasebe veya matematik bilgisi güçlü

• Microsoft Office Programlarına hakim

• Kendine güvenen,iletişim becerileri güçlü

• Lefkoşa ve civarında ikamet eden

• İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır

Yönetici Asistanı Aranan Nitelikler:

• Üniversite Mezunu,

• Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,

• Takım çalışmasına yatkın,

• MS Office Programlarını etkin şekilde kullanabilen,

• Zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, takip ve organizasyon becerisi yüksek,

• İnsan ilişkileri güçlü, öğrenmeye açık,

• İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.

Yukarıdaki niteliklere sahip olan adayların müracaatlarını 1 adet fotoğrafları ile şahsen yapmaları veya [email protected] email adresine göndermeleri gerekmektedir.

Adres: Şht. Hüseyin Ruso Cad. K.Kaymaklı/Lefkoşa Tel.: 0392 225 34 00

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30/03/2023 08:47