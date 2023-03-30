İş İlanı: MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI aranmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI takım arkadaşları aranmaktadır.

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30/03/2023

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İş İlanı: MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI aranmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI takım arkadaşları aranmaktadır.

Muhasebe Personeli Aranan Nitelikler:

•             Üniversitelerin veya ticaret lisesinin ilgili bölümlerinden mezun,

•             Muhasebe veya matematik bilgisi güçlü

•             Microsoft Office Programlarına hakim

•             Kendine güvenen,iletişim becerileri güçlü

•             Lefkoşa ve civarında ikamet eden

•             İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır

 

Yönetici Asistanı Aranan Nitelikler:

•             Üniversite Mezunu, 

•             Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü, 

•             Takım çalışmasına yatkın, 

•             MS Office Programlarını etkin şekilde kullanabilen,

•             Zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, takip ve organizasyon becerisi yüksek,

•             İnsan ilişkileri güçlü, öğrenmeye açık, 

•             İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.

 

Yukarıdaki niteliklere sahip olan adayların müracaatlarını 1 adet fotoğrafları ile şahsen yapmaları veya [email protected] email adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Adres: Şht. Hüseyin Ruso Cad. K.Kaymaklı/Lefkoşa Tel.: 0392 225 34 00

30/03/2023 08:47
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