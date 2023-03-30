İş İlanı: MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI aranmaktadır.
Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI takım arkadaşları aranmaktadır.
30/03/2023
Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere MUHASEBE PERSONELİ ve YÖNETİCİ ASİSTANI takım arkadaşları aranmaktadır.
Muhasebe Personeli Aranan Nitelikler:
• Üniversitelerin veya ticaret lisesinin ilgili bölümlerinden mezun,
• Muhasebe veya matematik bilgisi güçlü
• Microsoft Office Programlarına hakim
• Kendine güvenen,iletişim becerileri güçlü
• Lefkoşa ve civarında ikamet eden
• İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır
Yönetici Asistanı Aranan Nitelikler:
• Üniversite Mezunu,
• Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
• Takım çalışmasına yatkın,
• MS Office Programlarını etkin şekilde kullanabilen,
• Zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, takip ve organizasyon becerisi yüksek,
• İnsan ilişkileri güçlü, öğrenmeye açık,
• İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.
Yukarıdaki niteliklere sahip olan adayların müracaatlarını 1 adet fotoğrafları ile şahsen yapmaları veya [email protected] email adresine göndermeleri gerekmektedir.
Adres: Şht. Hüseyin Ruso Cad. K.Kaymaklı/Lefkoşa Tel.: 0392 225 34 00