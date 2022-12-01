İş insanı Arjen Sunal’dan Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış

İş insanı Arjen Sunal, Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu.

Dernek Başkanı Dr. İbrahim Alçıner’in yazılı açıklamasına göre, kitap basımı için sponsor olan Arjen Sunal adına babası Yılmaz Sunal’a düzenlenen törenle plaket takdim edildi.

Alçıner törende yaptığı konuşmada, çok zor bir hasta grubu ile çalıştıklarını dile getirdi, Derneğin faaliyetlerini sürdürmesi için bu gibi bağışların önemli olduğunu ifade etti.

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01/12/2022 12:09