İş insanı Asil Nadir için anma töreni düzenlendi...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir için düzenlenen anma törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Asil Nadir’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması için cesur demeçler veren ve yatırımlar yapan bir kişi olduğunu söyledi.

Lefkoşa'da Nadir Şirketler Grubu binası önünde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, Nadir’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve iş insanı Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, törende birer konuşma yaptı. Ardından Nadir’in naaşı önünde saygı geçişi yapıldı.

-Nur Nadir: "Bugün Asil Nadir’in, yapacağımız konuşmayı duyacağından eminim"

İlk olarak söz alan iş insanı Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, “Ruhlar mezarlarına gelene kadar hep yanımızda olur ve her söylediğimizi duyarlarmış. Bugün Asil Nadir’in, yapacağımız konuşmayı duyacağından eminim.” diye konuştu.

Vatanı için verdiği yolculukta yargılanırken birlikte olduklarını kaydeden Nadir, “Hapishanede bunun için bedel öderken ve hastanede son yolculuğuna uğurlarken birlikteydik.” dedi.

Nadir, “Umarım çok daha güzel bir dünyada sevdiklerinlesindir Asil... Bir yerden bizi duyuyorsun. Senin kalbinle çarpan, seni asla hayal kırıklığına uğratmayacak iki güzel yavrumuzla bıraktığın onurlu mücadeleye devam edeceğiz. Gözün arkada kalmasın.” ifadelerini kullandı.

-Tatar: “Nadir, KKTC’nin tanıtılması için cesur demeçler veren ve yatırımlar yapan bir kişiydi"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bugün kendileri için çok üzüntülü bir gün olduğunu ifade etti.

Asil Nadir’in bu topraklarda doğan ve mücadele eden babası İrfan Nadir’den ve annesi Safiye Nadir’den aldığı ilhamla İstanbul’da aldığı eğitimden sonra İngiltere’ye gittiğini ifade eden Tatar, Nadir’in girişimciliğiyle İngiltere’den Libya ve Irak'a elbise ihraç ettiğini anımsattı.

Nadir’in Kıbrıs’ta narenciye sektörüne el atarak önemli girişimler gerçekleştirdiğini ifade eden Tatar, narenciyeyi Avrupa pazarına ulaştırdığına değindi.

Nadir’in satın aldığı uçak ile ilk kez İngiltere’den “havada şifreyi değiştirmek suretiyle” direkt uçuş gerçekleştirdiğini anımsatan Tatar, “Bunları yaparken adeta dünyaya meydan okudu. Başarılarına başarı kattı. Şirketini büyüttü, İngiliz Kraliçesi’nden ödüller aldı. ” diye konuştu.

Asil Nadir’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması hususunda verdiği cesur demeçlere dikkat çeken Tatar, gerçekleştirdiği yatırımlara değindi.

Kendisini ziyaret eden Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'ya Asil Nadir’in kim olduğunu anlattığını belirten Tatar, “Bundan 40 yıl önce ambargolar, izolasyonlar ve engellemelere karşı bu değerleri yaratmış biri olan Nadir’in, yine o saldırılarla çökertildiğini söyledim.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Nadir’in mücadelesini devam ettireceğini dile getirdi.

“Asil Nadir, çok büyük haksızlıklara uğramış bir kişidir. Güney Kıbrıs’tan kendisine saldırılar devam ediyordu, hala tehdit ediyorlardı.” diyen Tatar, Nadir’i rahmetle andığını belirterek ailesine sabırlar diledi.

- “Bize evlatları gibi davranırdı.”

Öte yandan, Asil Nadir’in bir dönem sahibi olduğu Kıbrıs Gazetesi’nin eski çalışanları Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Nadir’i anlattı.

Uzun yıllar Asil Nadir’le birlikte çalışan gazeteci Reşat Akar, Nadir’in programının vazgeçilmez takipçisi olduğunu ve 20 Kasım tarihinde canlı yayınına da katıldığını söyledi.

“Bana vasiyet gibi sözü vardı.” diyen Akar, Nadir’in vasiyetini dinleyip ülkenin kötü gidişatına karşı şimdiki politikasını sürdüreceğini belirtti.

Uzun yıllardır Nadir’le çok iyi ilişkileri olduğunu anlatan Akar, Nadir’in Kıbrıs’ta yaptığı yatırımların iyi değerlendirilmediğini ifade etti.

Asil Nadir’in, hayata erken veda ettiğini söyleyen Akar, Nadir’in tedavi süreci boyunca sağlık sisteminden kaynaklı olumsuzluklar yaşandığını kaydetti.

Kıbrıs Gazetesi’nin ilk çıktığı yıllardan beri güvenlik amirliği ve köşe yazarlığı yapan Erdoğan Mani, Asil Nadir’in insanlara sevgiyle bakan bir iş adamı olduğunu söyleyerek, herkese yardımcı olduğunu vurguladı.

“Bize evlatları gibi davranırdı.” diyen Mani, “Nurlar içinde yatsın. Çok iyi bir iş adamını kaybettik. İyi niyetli, her işi düşünerek yapan bir insandı. Halka ve devlete çok yardımları oldu, keşke 10 tane daha Asil Nadir olsa.” ifadelerini kullandı.

- “Kıbrıs Türk toplumu çok önemli birini kaybetti.”

Asi Nadir’in 1993-2003 yılları arasında yakın korumalığını yapan Ali Özeren, Nadir’in patrondan çok kendisinin bir baba figürü olduğunu söyleyerek, “Hayatımın en güzel yıllarını beraber geçirdik. Her bir günü bir deneyim ve tecrübeydi. Çok üzgünüm.” dedi.

Asil Nadir’in yanında 38 yıldır çalışan Halil Esendağlı, Nadir’in tarif edilemez, dünyalar iyisi bir kişi olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs Türkü için canını feda ederdi ki, etti de.” şeklinde konuştu.

Esendağlı, Nadir’in, son anlarına kadar projeler düşündüğünü söyleyerek, “Dünya ve Kıbrıs Türkü için vazgeçilmez bir insanı, çok büyük bir değeri kaybettik. Onunla çalışmak bambaşka bir duygu.” dedi.

1989’dan beri Asil Nadir’in yanında çalıştığını belirten Vural Avcan ise, Nadir’in çok iyi bir insan ve yardımsever biri olduğunu, yanında çalıştığı sürece eve gitmek istemediğini anlattı. Avcan, “Kıbrıs Türk toplumu çok önemli birini kaybetti.” dedi.

Doğduğu günden beri Asil Nadir’in yanında olduğunu söyleyen Serpil Cihanlı Yıldızoğlu da, “Ben onların evlatlarıyım. Onların yanında doğdum, büyüdüm, yaş aldım. Onların yanında çok mutluydum. Üzüntümü anlatamam.” diye konuştu.