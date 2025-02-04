İş insanı Asil Nadir yoğun bakımda
Ünlü iş insanı Asil Nadir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kolon Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nadir’in, yoğun bakımda olduğu bildirildi.
YAYIN TARİHİ:
04/02/2025
Ünlü iş insanı Asil Nadir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kolon Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nadir’in, yoğun bakımda olduğu bildirildi.
Kolon Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, Yenidüzen Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Asil Nadir’in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
YAYIN TARİHİ: