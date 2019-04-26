İş insanı Esin Esmen, isyan etti!

İş insanı Esin Esmen, piyasada ciddi bir daralma yaşandığını belirterek, hükümetin aldığı tedbirlerin çöküşü hızlandırdığını savundu.

Esmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticaret odası ve sanayi odasına da çağrı yaparak, "çöküşü seyretmekte olduklarının" altını çizdi.

Esmen'in açıklaması şöyle:

Ülke yangın yeri. Kabine toplantı üzerine toplantı yapıyor ama, tek üretilen piyasayı daha da daraltacak tedbirler. 4 ayda ne fon kaldı, ne Merkez Bankası. Ülke yönetmek gibi bir dert Yok. Kimse piyasadaki daralmanın farkında değil, üstüne popülizm hat safhada. Yeter...

Hükmet bütçe açığını, bordrolu olanın Ve vergi verenin ensesinde kapatacak. Res’en vergi gitmeyen işadamı kalmadı. Piyasayı daraltarak, kamu maliyesini düzeltemezsiniz. Tüm gelirler sadece maaşa giderken, hükümet piyasayı rahatlatacak tek bir atmıyor, atamıyor.

Şifa niyetine resmî bir reform, yok. Herkes popülizm derdinde. Hiçbir fırsat popülizm için kaçırılmıyor. Halka şirin görünme çabası. Ekonomiyi yönetemeyen, ülkeyi de yönetemez. Şirin siyasetçi tavırları da sökmüyor artık.

Bir sözüm de iş dünyası meslek örgütlerine... Memleketin nereye gittiğinin farkında mısınız? Ticaret Odası, Sanayi Odası başta olmak üzere. Sadece yangını seyreden bir yapı var. Nereye kadar? Bu ülke yatırımcısı eziliyor, KTTO seyrediyor. Üretim geriliyor, değeri düşüyor Sanayi Odası seyrediyor. Kamu sendikaları maaş, ülke siyasetçisi maaş ödeme derdinde. Gemi batıyor ama, herkes mürettebatı kurtarma derdinde, yolcular ise boğuluyor. İflaslar, ödenemeyen banka kredileri ekonomiyi tehdit ediyor. İşsizlik artıyor, sosyal adalet yerle bir. Herkesin silkinip kendine gelmesi gerekiyor.