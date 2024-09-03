İş insanı Mustafa Kemal Öge hayatını kaybetti

İş dünyası sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Ögeler Ltd kurucusu iş insanı Mustafa Kemal Öge bugün hayatını kaybetti.

İş insanı, mücahit ve çevresi tarafından sevilip sayılan biri olan Mustafa Öge’nin vefatı sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı.

Mustafa Kemal Öge, yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



