İş İnsanı Necat Yüksel’den Çağrı

İş insanı Necat Yüksel, Yiğit Bulut’un Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki verdi.

Yüksel, Türkiye’de Kıbrıslı Türklere karşı, yapılan küçümseme, rencide edici ve kalp kırıcı söylemlerin durması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmi olarak ayrı bağımsız bir devlet olarak tanıdığını vurgulayan Yüksel, “Türkiye Cumhuriyeti halkına da bunun ne anlama geldiğini anlatmalı ve kafa karıştırıcı söylemlere izin verilmemelidir” dedi.

Yüksel, “Kıbrıs’a biz yardım ediyoruz, para gönderiyoruz” söylemlerinin artık değişmesi gerektiğinin de altını çizdi.

İş insanı Necat Yüksel, açıklamanın tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un açıklamaları üzerine ve benzeri açıklamaları yapan Kıbrıs Türk halkını rencide eden küçümseyen söylemlerde bulunan herkese cevaben;

20 sene Türkiye’de yaşamış ve Türkiye ekonomisine katkı koymuş bir Kıbrıs Türkü veya Kıbrıslı Türk olarak, Kıbrıs Türklerinin karakteristik özelliklerini anlatmak isterim.

Kıbrıs Türkü Türklüğü ile gurur duyarak, İstiklal Marşı ve Türk bayrağı ile büyüdü. Nenelerimiz ve dedelerimiz Türkiye’nin istiklal savaşında elde avuçta ne varsa toplayıp Türkiye’ye göndermiş, varlığının Türkiye’nin selameti ile güçlü kılındığını bilerek İngiliz’e; Rum’a karşı ve onlara rağmen mücadele etmiş, Türklüğünden ve toprağından vazgeçmemiş canını vermiş eğitimli, demokratik, hoşgörülü, anlayışlı, çalışkan ve yoktan var etmeği bilmiş bir halktır.

Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile yakın iletişim içinde olması gereken ve olmayı isteyen, Türkiye’nin kuru kuruya kendisini sevmesinden fazla kendisini ve hislerini anlamasını, Türkiye’nin iyi, sağlıklı, istikrarlı ve güçlü olmasını ve birlikte iki kardeş ülke olarak hareket etmek isteyen insanlardır.

Kıbrıs Türkü kendi kendi yönetecek kendi kendine yetecek beceriyi gösterecektir.

Bu doğrultuda elbette Türkiye’nin engin tecrübesi ve birikimlerinden faydalanmak akılcıdır.

Atalarımızın vatanı Türkiye’mizin kötü günlerinde bizler de kötüyüz kendimizi ayrı gayrı hissetmez elimizden gelen ne varsa katkı koymayı isteriz.

Türkiye ihracat istatistiklerine bakıldığı zaman zaten küçücük bir ülke olarak Kıbrıs’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat rakamlarının ne kadar büyük olduğu ve bu kadar küçük bir ülke olmasına rağmen ciddi pay aldığı aşikardır.

Türkiye’de bizlere karşı yapılan küçümseme ve rencide edici kalp kırıcı ve aramızda bulunan en içten kalbi duyguları zedeleyen açıklama ve söylemlerin durması gerekmektedir. Bu kritik süreçte bizleri birbirimizden uzaklaştıracak tüm söylemlerin birlik güdülmesi gereken politikalara katkı koymamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ini resmi olarak ayrı bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Türkiye Cumhuriyeti halkına da bunun ne anlama geldiğini anlatmalı ve kafa karıştırıcı söylemlere izin vermemelidir bundan kaçınmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin hedefi KKTC’nin başka ülke ve devletler tarafından tanınmasını sağlamak ve bu doğrultuda çaba sarf etmek olmalıdır. Azerbaycan gibi kardeş bir ülkesi daha olmasını resmi olarak tanıyarak kabulünü başka devletlerin de tanımasını hedef almalıdır.

Kıbrıs’a biz yardım ediyoruz para gönderiyoruz söylemleri değişmelidir.

Kuzey Kıbrıs’ın coğrafik, stratejik konumu, Türkiye’nin güney sahillerinde Akdeniz de güvenlik, askeri ve ticari ekonomik güç olmasını sağlamaktadır. O halde yapılan hibelerin Akdeniz de birlikte var olmanın bedeli olarak görülmeli ve Kıbrıs Türk halkımı rencide edici söylem olarak kullanmamalı ve yardım kelimesinin tanımının değiştirmesi gerekmektedir.

Kıbrıs Türk halkı çalışkandır, mücadelecidir ahlaklıdır, eğitimlidir, hoşgörülüdür ve saygılıdır.

Herhangi bir devlet yönetim tecrübesi olmaksızın artısı ile eksisi ile beceri ve beceriksizlikleri ile var olma mücadelesinden sonra bir devlet kurmuştur. Bu devletini ve vatanını yönetme iradesini bağımsızlığını ve özgürlüğünü sonuna kadar kullanmak ister ve bu doğrultuda atavatan Türkiye’nin anlayış ve desteğini bekler.

Türkiye’de yapılan bazı uygulamaların KKTC ekonomisine destek olmayan sonuçlar doğurduğunu örneğin TC BDDK kararı işe Türkiye dışında yapılan tatillerin kredi kartları ile ödenmesinde taksit sayısının azaltılması uygulamasında Türk Lirası kullanan Kuzey Kıbrıs’ın turizmini olumsuz etkileneceği geri bildirimi sonrası Kıbrıs’ın uygulama kapsamı dışında kalması önemlidir. Zaten bu uygulama Türkiye’nin her alanda Kuzey Kıbrıs’ın yanındayız desteğimiz tamdır söylemleri ile ters düştüğü bir uygulamadır.

KKTC’ye yapılacak seyahat ve tatillerin bir an önce yüksek sezon rezervasyonları öncesi kapsam dışına alınması yetkililerin dikkatine sunulması önemlidir.

Tüm Türkiye’yi tatile Kıbrıs’a bekleriz, güzel deniz güzel insanlarımız huzurlu ve güvenli ortamlarımız ile keyifli vakit ve dinlenmek için yanı başınızda komşu kardeş evi gibi...”

20/02/2020 11:56