Haber Kıbrıs-Özel

Prof. Dr. Sertaç Sonan ve Prof. Dr. Ömer Gökçekuş tarafından Uluslararası Şeffaflık Örgütü kriterlerine göre hazırlanan 2024 yılına ilişkin “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” açıklandı.

352 iş insanı ve uzmanla yapılan anket sonuçları pek de iç açıcı değil. Rapora göre iş insanlarının yüzde 75’i Kuzey Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluğun çok yaygın olduğunu düşünüyor sadece yüzde 4’lük kısım KKTC’de yolsuzluğun hiç olmadığı görüşünde.

Ankete katılanlar yüzde 74’ü yolsuzluğun çok ciddi bir sorun olduğunu belirtirken iş insanlarının yüzde 65’i yolsuzluğun iş yapmaya engel olduğunu düşünüyor.

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu’nda ülkemizde yolsuzluğun en çok kamu ihalelerinde yapıldığı öne çıkıyor.

Ankette “Rüşvetle en fazla hangi durumlarda karşılaşıyorsunuz” sorusuna ise katılımcılar yüzde 63’ü çoğunlukla “Kamu ihaleleri izin, lisans işlemleri”nde karşılaştıklarını ifade etti.

Söz konusu soruda öne çıkan diğer yerler ise Kamu arazi bina tahsisleri, Devlet teşvikleri, Vakıflara ait malların kiralanması ve çalışma izinleri.