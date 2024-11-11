İş kadını Işın Ramadan Cemil’in belgeseli yarın akşam gösterilecek
11/11/2024
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan, iş kadını Işın Ramadan Cemil’in hayatını konu alan belgesel, yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) gösterilecek.
KÖDER’den verilen bilgiye göre derneğin, Halkbank sponsorluğunda hazırladığı “Hayatımıza değer kadınlar” belgesel sergisinin 25’incisi olacak belgeselin gösterimi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.11/11/2024 10:02