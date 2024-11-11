İş kadını Işın Ramadan Cemil’in belgeseli yarın akşam gösterilecek

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11/11/2024

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İş kadını Işın Ramadan Cemil’in belgeseli yarın akşam gösterilecek

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan, iş kadını Işın Ramadan Cemil’in hayatını konu alan belgesel, yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) gösterilecek.

KÖDER’den verilen bilgiye göre derneğin, Halkbank sponsorluğunda hazırladığı “Hayatımıza değer kadınlar” belgesel sergisinin 25’incisi olacak belgeselin gösterimi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

11/11/2024 10:02
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TAGS: İş kadını, Işın Ramadan Cemil, belgesel
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