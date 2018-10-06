İş Kadınları Derneği’nin ‘İşte Kadın’ Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın sonuçları, Lefkoşa Bedesten’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'nin de katıldığı etkinlikle duyuruldu. Dereceye giren ve sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar da Bedesten’de sergilendi.

İş Kadınları Derneği’nden verilen bilgiye göre, toplam 80 fotoğrafın katıldığı ve Buket Özatay, Hikmet Uluçam ve Özlem Ö. Eminoğlu’ndan oluşturulan seçici kurulun görev yaptığı yarışmada, 42 fotoğraf ödüle ve sergilenmeye değer görüldü.

İlk 3 dereceyi alan fotoğrafların satışından elde edilen gelir ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Birincilik ödülü Mehmet Gökyiğit’e ait “Hellime hazırlık” adlı fotoğrafa; ikincilik ödülü Cem Kara’ya ait “El emeği göz nuru” adlı fotoğrafa; üçüncülük ödülü ise Nilgün Ortaş'a ait “Sahnede” adlı fotoğrafa verildi.

Jüri Özel ödülü Gülistan Aksoy’a ait “Molohiyacı Kadın”ın olurken, İş Kadınları Derneği özel ödülüne de İsmail Özyol’un “Beslenme” adlı fotoğrafı layık bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay konuşmasında, fotoğraf ve fotoğraf sanatçılığının çok değerli olduğunu ifade ederek “Ne söylerseniz söyleyin nasıl olursanız olun ancak fotoğrafınız iyi olsun” şeklinde söylemi hatırlattı.

Uluçay “Biz de ülkemizin geleceği açısından ne yaparsak yapalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım ülkemizin fotoğrafı ileride çok daha iyi olsun” diye konuştu.

Teberrüken Uluçay, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm sanatçıları ve İş Kadınları Derneği’ni kutlayarak bu tür etkinliklerin ülkedeki kadının rolünün ön plana çıkmasına katkısı olduğunu dile getirdi.

İş kadınlarından Işın Ramadan Cemil, fotoğrafların taşıdığı hafızaya vurgu yaparak insanlara yaşattığı hafıza ve duygu zenginliğine değindi.

Cemil, fotoğraf sanatının tarihçesini de özetledi ve Kıbrıs’ın ilk fotoğrafçılarını hatırlatarak katılımcıları ve kazananları kutladı.

Garanti Bankası Müdürü Sevda Öze konuşmasında, Garanti Bankası olarak KKTC’de İş Kadınları Derneği’yle birlikte “İşte Kadın” fotoğraf yarışmasının ikincisini düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu ortak çalışmayla KKTC’de kadının, hayatın her aşamasında yarattığı güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi ve fotoğraf yarışmasının geleneksel olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Yarışmada ilk 3 dereceye giren fotoğrafın satışından elde edilecek paranın Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlama kararı aldıklarını açıklayan Ekingen, fotoğraf sanatının önemine ve güçlü anlatım şekline vurgu yaptı.