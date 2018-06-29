İş kazalarına tepki: Bağımsızlık Yolu,Çalışma Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı

Haziran ayı içinde yaşanan iş kazalarında üç kişi hayatını kaybetti. Konuya tepki gösteren Bağımsızlık Yolu, Çalışma Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı. Bakanlık önünde yapılan açıklamada özel sektörde sendikal örgütlenmenin önemine vurgu yapıldı.

İş kazalarında yaşanan can kayıplarına tepki gösteren Bağımsızlık Yolu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü sorumlusu Mustafa Keleşzade,28-16 ve 20 Haziran tarihlerinde olmak üzere sadece bu ay 3 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Can kayıplarında bakanlığın birincil sorumluluğu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Bakan Zeki Çeler’in denetimin önemine işaret ettiği ancak Çalışma Dairesi’nde yaşanan personel yetersizliğinin giderilmesi için hiçbir girişimde bulunulmadığı savunuldu.

Bakan Çeler’in Sendikasız Çalıştırılmanın Yasaklanması Yasasını, Bağımsızlık Yolu ile birlikte Meclis’e sunduğu hatırlatılan açıklamada, “özel sektör çalışanlarının sorunlarını sahiplenmiş gibi yapan bir siyasetçinin bakan olduktan sonra özel sektöre sendika için elinde tutup mevkide somut bir girişim yapmaması kabul edilemez” denildi.

Açıklamada iş cinayetlerinin önlenmesinin tek ve kesin çözümünün emekçilerin sendikal örgütlülüğü ile işçi sağlığı ve güvenliğinin emekçiler tarafından sağlanması olduğuna vurgu yapıldı.

BRT/