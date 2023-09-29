İş kazası, 5 metre yükseklikten düştü, yaralandı

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29/09/2023

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İş kazası, 5 metre yükseklikten düştü, yaralandı

Kaleburnu köyünde dün saat 13.00 sıralarında yapımı devam etmekte olan bir inşaata çalışan Avni Özfuttu (40), inşaatın ikinci katındaki çimentoları almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Özfuttu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.

29/09/2023 12:10
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