İş kazası, 5 metre yükseklikten düştü, yaralandı
29/09/2023
Kaleburnu köyünde dün saat 13.00 sıralarında yapımı devam etmekte olan bir inşaata çalışan Avni Özfuttu (40), inşaatın ikinci katındaki çimentoları almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Özfuttu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.