İş kazası: Duvarın yıkılması sonucu işçi yaralandı

Kaçak olarak çalıştırdığı işçinin yaralanması sonucu tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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24/08/2022

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İş kazası: Duvarın yıkılması sonucu işçi yaralandı

 Kaçak olarak çalıştırdığı işçinin yaralanması sonucu tutuklanan zanlı Mehmet Kurt mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Genç olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Kurt’un İhmalkarane eylemde bulunmak suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 20.08.2022 tarihinde saat 09:40 raddelerinde Alayköy’de Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap 23.Sokakta  Girne’de sakin E.T’ye ait inşaatın taşeronluğunu yapmakta olan Mağusa’da sakin Mehmet Kurt’un (E-47) yanında kaçak olarak  çalıştırdığı Girne’de sakin Uğur Gün’ün inşaatın 2. katında bulunan hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarının arka kısmından Kango ile yıkım yapmakta olduğu esnasında Uğur Gün’ün üzerine  duvarın yıkılması sonucu  ağır yaralandığını anlattı. Polis, Uğur Gün’ün olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise götürülüp ilk müdahalesine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikeyi atlattığını belirtti.  Polis, Mehmet Kurt’un ihmalkarane davranışta bulunduklarının tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.  Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC Vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

24/08/2022 14:17
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TAGS: , kazası, yaralı, mahkeme
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