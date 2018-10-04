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İş Kazası Geçiren İşçiye 180 Bin Euro Tazminat

Güney Kıbrıs’ta 2002 yılında iş kazası geçiren bir inşaat işçisi, önemli miktarda tazminat almaya hak kazandı.

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04/10/2018

İş Kazası Geçiren İşçiye 180 Bin Euro Tazminat

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2002 yılında bir inşaatta çalıştığı sırada iş kazası geçiren bir işçinin, Rum mahkemesinde açtığı tazminat davasını kazandığını ve önemli miktarda tazminat alacağını yazdı.

Habere göre, iş kazası, 2002’nin Temmuz ayında, inşaat işçisinin, metal kepçe üzerinde binanın birinci katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek boşluktan bodrum katına düşmesiyle gerçekleşti.

Kaza sebebiyle yaralanan ve sağ gözü kör olan işçi, Rum mahkemesinde açtığı davada 180 bin Euro tazminat almaya hak kazandı.

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TAGS: İş Kazası, tazminat, haber, kıbrıs
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