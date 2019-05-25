İş kazası gerçeği ortaya çıkardı

İNŞAATTAN DÜŞTÜ YARALANDI İZİNSİZ İKAMETTEN TUTUKLANDI

24.5.19 tarihinde saat 13.00 raddelerinde, Akdoğan' da, H.A ya ait ağılda depo yapımında çalışan Bangaldeş uyruklu M.A ( E - 30 ), kalıp sökme esnasında dengesini kaybederek 2 m yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Sol el ve sol ayağından yaralanan M.A Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisini müteakip taburcu edildi.

2,5 yıldan beri KKTC’de ikamet izinsiz

Dörtyol polisinin kaza sonrası yaptığı muhaceret kontrolünde M.A’nın 28.11.2016 tarihinde Ercan Havalimanından 30 günlük vize ile KKTC’ye giriş yaptığını ve 29.12.2016 tarihinden bu güne değin ikamet izinsiz olduğunu tespit etti. Tutuklanan zanlı bugün 2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetci yargıç Umut İnan huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru İbrahim Bulut' un olgularla ilgili şahadetini değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti. Ayrıca zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde de emir verdi. (MHA)