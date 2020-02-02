İş kazası riskine karşı iş durdurulabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamına giren iş veya işyerlerini kapsadığı belirtilen tüzüğün amacı, şöyle ifade edildi:

"İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş kipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir acil bir durum tespit edildiğinde veya maden ve inşaat işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir kısmında ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması ve bu tüzük uyarınca durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirler."

02/02/2020 13:36