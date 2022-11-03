İş kazası zanlılarına 1 gün tutukluluk!

Hamitköy’de Rao Adnan Saleem’in ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili işveren N.C ile Y.A tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Akkaplan, olguları aktardı. Polis, 2.11.2022 tarihinde saat 09.00’da Hamitköy’deki ambarda, Rao Adnan Saleem’in raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşüp ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konduğunu, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, aracın muayenesinin yapılması gerektiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

KAMALI HABER

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03/11/2022 15:57