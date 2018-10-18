HABER KIBRIS

İş kazasında 1 kişi ağır yaralı!

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18/10/2018

İş kazasında 1 kişi ağır yaralı!

Haspolat’ta bugün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında 28 yaşındaki Hakan Bök ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Decomar isimli iş yerinde bugün saat 13.30 sıralarında, Hakan Bök (E-28), iş yerinin çatısında tamirat yaptığı sırada, üzerine bastığı sacın çökmesi sonucu yaklaşık on metre yükseklikten beton zemine düştü

Ağır yaralanan Bök’ün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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TAGS: İş kazası
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