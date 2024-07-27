İş kazasında ağır yaralanan Öztaş yaşamını yitirdi

Gönyeli Yenikent'te bugün saat 11.15'te meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Mahmut ÖZTAŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında işverenler C.A. (46) ve M.A. (36) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.