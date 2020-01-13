'İş Sağlığı ve Güvenliği' etkinliği düzenlenecek

KTİMB salonunda yer alacak etkinlik, 17 Ocak Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek. 

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13/01/2020

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'İş Sağlığı ve Güvenliği' etkinliği düzenlenecek

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİMB), “İş Sağlığı ve Güvenliği” etkinliği düzenliyor. 
Birlikten verilen bilgiye göre, KTİMB salonunda yer alacak etkinlik, 17 Ocak Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek. 
K.T. İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, etkinlikte taşeronlara yasalar ve tüzükler hakkında bilgi verileceğini kaydetti. 
Amca, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Sorumlusu Fatma Cellatoğlu ile İş Sağlığı Acil Önlem Komitesi Başkanı Mürüde Çelikdağ’ın sunum yapacağı etkinlik için, tüm taşeronlara katılım çağrısı yaptı. 
 

13/01/2020 15:34
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TAGS: ’İş, haber, kıbrıs, Sağlığı, ve, Güvenliği’, etkinliği, düzenlenecek
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