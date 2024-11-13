İş Sağlığı ve Güvenliği Konusu Masaya Yatırıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) Başkanı Türkay Uzun Sılalı ve Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni (KTİMB) ziyaret ederek KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Asbaşkan Hasan Sertoğlu ve Genel Sekreter Yusuf Önderol ile görüştü.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin masaya yatırıldığı toplantıda; İSG alanında mevzuatın düzenlenmesinin yanı sıra eğitim çalışmalarının yapılması, iş kazalarının önlenmesine yönelik önemli adımlar atılması konuları görüşüldü.

Toplantıda; ayrıca işlerin çeşitli sebeplerden dolayı yarım kalması sorunlarının çözümüne yönelik iki birlik arasında tahkim kurulu oluşturulması konuları da ele alındı.

İki Birlik arasında, İSG çerçevesinde yapılması planlanan çalışmalara; Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın da dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.