İş seçimi yaparken kendinize sormanız gereken 8 soru

Mezun oldunuz veya uzun süredir çalıştığınız yerden memnun değilsiniz. Kariyer planınızı değiştirmek istiyorsanız kendinize bazı soruları sorarak size uygun mesleğe giden yolda doğru adımlar atabilirsiniz.

İLGİ ALANLARIM NELER?

Ne tür hobilerden hoşlandığınızı gözden geçirin. Evde mi yoksa ofiste mi çalışmayı tercih edersiniz? İnsanlarla mı çalışmak istersiniz yoksa bireysel bir işinizin olmasını mı istersiniz? Bu tür soruları kendinize sormayı deneyin.

NELERE DEĞER VERİYORUM?

Herkesin kendine göre değerleri ve standartları vardır. Maddi kazanç, statü veya adalet... Değerleriniz iş seçiminizde oldukça önemli.

NASIL BİR İNSANIM?

Lider bir ruhunuz var mı yoksa tam bir görev insanı mısınız? Yalnız ya da grupla çalışmak sizin için fark eder mi? Kendinizi tanıyarak meslek seçiminde büyük fark yaratabilirsiniz.

NE TÜR BECERİLERİM VAR?

Ne tür becerilerinizin farkında olmanız, yapacağınız mesleğin taleplerini karşılayıp karşılamayacağınızı gösterecektir. Kriz yönetiminde başarılı mısınız? Zamanı iyi bir şekilde yönetebilir misiniz? Bu soruları kendinize sorun.

YETENEKLERİM VE GÜÇLÜ YANLARIM NEDİR?

Sizi güçlü kılan yönlerinizi listeleyin. İyi yaptığınız şeyleri dilerseniz yakın çevrenizden yardım alarak da belirleyebilirsiniz.

NE TÜR BİR EĞİTİME İHTİYACIM VAR?

Bazı meslekler, belirli konularda ileri düzeyde beceri gerektirebilir. Örneğin, hayalini kurduğunuz iş için bazı bilgisayar programlarında ustalaşmanız gerekebilir. Aradığınız meslek için gerekli eğitimleri almak için harekete geçin.

NE KADAR KAZANMAK İSTİYORUM?

Hayat standartlarınıza göre seçmek istediğiniz mesleğin getirisini göz önünde bulundurun.

NEREDE YAŞAMAK İSTİYORUM?

Seçtiğiniz meslek, yaşayacağınız yeri de belirleyecektir. Belki de devamlı seyahat etmeniz gerekecek. Yaşamak istediğiniz yeri belirlemeniz meslek seçiminde önemli bir kriter.

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14/12/2022 22:29