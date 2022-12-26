İş vaadiyle dolandırıldılar! 28 kişi 1 ay boyunca trenleri saydı

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26/12/2022

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İş vaadiyle dolandırıldılar! 28 kişi 1 ay boyunca trenleri saydı

Hindistan’da dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırarak, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydırdılar. Dolandırıcılar, kurbanlardan toplam 2,4 milyon (542 bin Türk Lirası) rupi para topladı

Hindistan'da tren dolandırıcılığı ülkenin gündemine oturdu. Dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırdı. Demiryollarında iş için eğitim aldıklarına inandırılan kurbanlar, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydılar.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, kurbanların her birinin dolandırıcılara işi alabilmek için kişi başı 200 bin rupi olmak üzere toplamda 2,4 milyon rupi (542 bin Türk Lirası) kaptırdığı aktarıldı.

HER GÜN 8 SAAT TRENLERİ SAYMALARINI İSTENDİ

Kurbanların Güney Tamil Nadu eyaletinden erkeklerden oluştuğu ifade edilen haberlerde, dolandırıcıların kurbanlardan 1 ay boyunca her gün 8 saat Delhi'deki ana tren istasyonunun farklı peronlarında durmalarını ve istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymalarını istedikleri aktarıldı. Haberlerde, dolandırıcıların kurbanların bilet denetçisi, trafik asistanı veya katip olarak işe alınacaklarını vaat ettikleri ifade edildi.

"ŞİMDİ UTANIYORUM"

Kurbanlardan biri yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinden sonra ailesini geçindirmenin yollarını aradığını belirterek, "Eğitim için Delhi'ye gittik. Tek yapmamız gereken trenleri saymaktı. Faaliyet konusunda şüpheliydik ama sanık komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şimdi utanıyorum" dedi.

Polisin söz konusu dolandırıcılığı geçtiğimiz kasım ayında soruşturmaya başladığı ancak olayın kamuoyuna yeni açıklandığı ifade edildi.

Haydarabad kentinde Mart 2021'de demiryolları tarafından işe alınacakları vaadiyle yaklaşık 100 kişiyi dolandıran 2 kişi tutuklanmıştı.

26/12/2022 22:06
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TAGS: İş vaadiyle dolandırıldılar! 28 kişi 1 ay boyunca trenleri saydı
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