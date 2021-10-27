İş yeri kredi kartıyla alışveriş yaptı

Müstahdem tarafından hırsızlık iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; 25.05.2021 - 27.07.2021 tarihleri arasında, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan O.N.(E-34)’nin, iş yerine ait kredi kartı ile kendi aracına benzin ikmali, market ve eczanelerden toplam 4.226 TL tutarında alış veriş yaptığı ayrıca iş yerine ait henüz değerleri tespit edilemeyen hurda alüminyum parçalarını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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27/10/2021 12:10