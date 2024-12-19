İş yeri yangınları nedeniyle ödenecek prim ve ücret destekleriyle ilgili süre uzatıldı

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19/12/2024

İş yeri yangınları nedeniyle ödenecek prim ve ücret destekleriyle ilgili süre uzatıldı

 

İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi'nden Şubat-Mart 2024 tarihleri arasında yaşanan iş yeri yangınları nedeniyle ödenecek prim desteği ve ücret desteği hakkındaki yasa gücünde kararname değiştirildi.

Hazırlanan yeni yasa gücünde kararnameye göre, 01 Şubat - 15 Mart 2024 tarihleri arasında yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen işyerlerine verilen prim desteği ve ücret desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: haber, kıbrıs
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