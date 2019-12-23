İş Yerinde Enerjinizi Arttırmanın 7 Yolu

Çoğumuz ofiste her gün uzun saatler harcıyoruz. Bu durum kişisel sağlığımıza yeterince özen gösteremememize, depresyon, aşırı kilo alımı, enerji ve çalışma isteğimizin azalmasına sebep olabiliyor. Fakat basit bazı yöntemlerle çalışmak için gerekli enerji ve isteği artırmak mümkün.

Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, enerji seviyesini artırıp, dengeli bir vücut kompozisyonuna ulaşarak günümüzün daha iyi geçmesini sağlayacak yöntemleri bizler için sıraladı.

İş hayatında teknoloji odaklı çalışmamız uzun mesai saatleriyle birleştiğinde, genel sağlık durumumuz açısından olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Hepimiz yaşam kalitemizi iyileştirmenin yollarını aramalıyız. Çünkü kişisel zamanımız genellikle e-postalara cevap vererek ya da ekranın karşısında oturarak geçiyor. Uzun süre oturmamamız gerektiğini bilsek de buna mecbur kalıyoruz. Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton oturarak geçirdiğimiz süreyi daha konforlu bir hale getirmemizin ip uçlarını bizler için şöyle sıraladı:

Doğru oturma şeklinizi belirleyin

Belinizin tam desteklendiğinden emin olmak için sandalyenizi ayarlayın. Sandalyenin doğru ayarlanması belinize uygulanan baskının azalmasına yardımcı olur. Dizleriniz kalçanızdan hafif daha aşağıda durmalı ve ayaklarınız zemine düz basmalıdır. Eğer ayaklarınız yere tam değmiyorsa, bir ayak taburesi kullanarak ayaklarınızın uygun seviyede durmasını sağlayabilirsiniz. Klavyeyi kullanırken bileklerinizin ve kolunuzun dirseğe kadar olan kısmının zemine düz bir açı oluşturacak şekilde durması için sandalye yüksekliğini de ayarlamalısınız. Dirsekleriniz vücudunuza bitişik durmalı ve kolunuz dirsek ekleminde L-şeklini oluşturmalıdır. Bilgisayar ekran açısının düz bakabileceğiniz şekilde ayarlandığından ve boynunuzu eğmeye gerek kalmadığından emin olun.

Sık sık ayağa kalkın

Telefonunuzu saat başı çalacak şekilde kurun ve her saat en az beş dakikayı sandalyede oturmadan geçirin. Mutlaka ofisten çıkmanız gerekmez. Sadece ayakta durmak bile kaslarınızdaki gerginliğin azalmasına ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur.

Gerginliğinizi azaltacak müzikler dinleyin

Mola sırasında sevdiğiniz bir müziği dinlemek ruh halinize iyi gelecektir. Kendinizi mutlu ve rahat hissetmenizi sağlayan şarkılardan bir liste yapın ve gün içerisinde birkaç tanesini dinlemeye gayret edin. Gerginliği azaltmanın bir başka yolu da masada basit esneme hareketleri yapmaktır. Gün içerisinde gerilen kaslarınızı rahatlatmanızı sağlar.

Birkaç dakikanızı meditasyona ayırın

Meditasyon, işyerinde stres seviyesini azaltmak için iyi bir seçenektir. Günlük hayatın karmaşasından birkaç dakika uzaklaşıp dingin bir ruh haline geçerek zihninizi sakinleştirmek, işe daha iyi odaklanmanıza ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olabilir.

Yapılacak işlerinizi önem listesine göre sıralayın

Yapılacak işleri önem listesine göre sıralamaz ve kendinize açık hedefler belirlemezseniz, gün içerisinde stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öncelikli konuları belirlediğiniz bir liste yaparak sakin bir gün geçirebilir ve işleri zamanında yetiştirebilirsiniz. İş hayatında birçok insan en önemli işleri ertelerken, daha kolay ve daha önemsiz işlere zaman harcıyor. Oluşturacağınız açık ve kısa bir yapılacaklar listesi, çok daha verimli çalışmanıza yardımcı olacaktır.

İş arkadaşlarınızla sosyalleşmeye çalışın

Öğle yemeğinde veya kahve molasında iş arkadaşlarınızla vakit geçirmek, iş yükünün getirdiği stresten uzaklaşmanız için harika bir fırsat sunar. Tek başımıza olduğumuzda genellikle molayı kısa tutar, yapılması gerekenleri düşünerek endişelenir veya bazen hiç mola vermeyiz. İş arkadaşlarınızla işten bahsetmemeyi kural haline getirin. Bunun yerine birbirinizi daha iyi tanımaya ve birlikte keyifli vakit geçirmeye odaklanın. Düzenli ve iyi planlanmış molalar, işe geri döndüğünüzde daha istekli çalışmanıza yardımcı olur. Mümkün olması halinde, molalarda bazı aktivitelere yer vermeye gayret edin. Yürümek ya da merdiven çıkmak başlangıç için ideal olacaktır.

23/12/2019 15:47