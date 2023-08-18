İş yerinde sözlü tacize uğrayan stajyere rekor tazminat

İngiltere, bir elektrik ve doğalgaz şirketinde stajyer proje denetçisi olarak çalışan Emma Tahir’i konuşuyor… National Grid’de amiri Colin Higgins’in kendisine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu söyleyen Tahir mahkemenin yolunu tuttu.

Çalıştığı süre boyunca cinsel taciz, suçlama ve sözlü tacize maruz kaldığını aktaran genç kadın, “Higgins bana, eğer o daha genç olsaydı kesinlikle sevişeceğimizi söyledi. Benden sürekli üzerimdeki tulumu çıkarmamı istedi ve fiziksel olarak yakınlaşmaya çalıştı” dedi. 20’li yaşlarının ortasındaki Tahir, “Beni arzuladığını söyledi ve benim onun favori çalışanı olduğumu söyledi” ifadesini kullandı.

50’li yaşlarındaki Higgins’in bir e-postada, “Benimle evlen” diye yazdığı ve genç kadının ise buna cevap bile vermediği ortaya çıktı. Tahir’in bu durumu üstlerine bildirmesi sonrasında bir soruşturma başlatılırken Higgins görevine devam etti.

Fakat 2021’de Tahir istifa ettikten sonra şirkete dava açtı. Önceki gün görülen duruşma sonrasında mahkeme Tahir’e 357 bin pound (yaklaşık 12 milyon TL) ödemesine karar verdi.