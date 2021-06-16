İş Yerindeki Evcil Hayvanlar Stresi Azaltıyor

Minik dostlarımızın iş yerlerinde bakımına yönelik yapılan araştırmalar stresi azaltarak, verimliliği arttırdığı yönünde.

Dünyada gelişen iş anlayışına paralel olarak hayvan sevgisi birleşince özellikle ofis çalışma alanlarında sık karşılaşılan bir manzara ortaya çıkmaya başladı. Artık evcil hayvanlar da çalışanlarla birlikte ofislerde yaşamlarını sürdürüyor. Şirketler çalışanların minik dostlarını işyerlerine getirmesine izin veriyor.

Bu konuda tartışmalar olsa da dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan ofislerde evcil hayvanlara da yer açılmasının ana nedeni ise strese iyi gelmeleri ve verimliliği arttırmaları olarak açıklanıyor. Henüz bu konuda çalışma yasalarında bir engel veya destek bulunmuyor. Kimi çalışanlar alerjileri nedeniyle iş yerlerinde evcil hayvanların bulunmasından rahatsız olabiliyor. Bu da tartışmalar yaşanmasına neden oluyor.

Yapılan araştırmalar, bir hayvanı sahiplenen, ofiste yaşam alanı sunan şirketlerde çalışanların performanslarının yüksek olduğunu gösteriyor. Ofiste beslemek için en çok tercih edilen hayvanlardan biri kedi. Araştırma sonuçlarına göre, kedi mırlamasının kan basıncını düzenlediği, kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkaran stresi kontrol altına alarak azalttığı görülüyor.

İş dünyasında yeni kuşak çalışanlar, sosyal duyarlılıklarıyla önceki kuşaklardan ayrılıyor. Bilinçli birer birey olmayı kimlik edinen bu yeni kuşağın çevre bilinci ve marka duyarlılıkları, iş hayatında ezberleri bozuyor.

Türkiye’de de ofis çalışma alanlarında minik dostlarla birlikte mesai yapan şirketler artmaya başladı. Bu şirketlerden biri de Sigma Group. Çevreyi koruma adına pek çok kurumla sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten Sigma’nın ofisindeki otomatlarda yapılan satışlardan elde edilen gelir de hayvanlar için bağışlanıyor. Hayvansever yaklaşımını Ataşehir’de bulunan merkez ofisinde beslediği canlılarla da destekleyen Sigma Group’ta çalışanların kendi evcil dostlarını çalışma ortamına getirmelerine izin veriliyor.

İş yerinde stresi azaltıyor

Yapılan bilimsel araştırmalar evcil hayvanların işyerlerinde bulunmasının rahat bir atmosfere yol açtığını ve stresi azalttığını gösteriyor. Çok önemli bir toplantıda, örneğin satın alma müdürünün kedisini toplantı masası üstünde görmek veya pazarlama departmanı kapısında uzanmış bir terier ile karşılaşmalarının kendileri için şaşırtıcı bir şey olmadığını söyleyen şirketin CEO’su Musa Rad, Sigma Group’un, bu hayvansever yaklaşımının tüm firmalara örnek olmasını dilediklerini ve şirket olarak tüm canlıların yaşam haklarına saygı duyduklarını da sözlerine ekliyor.

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16/06/2021 15:15