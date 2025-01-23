İş Yerine Ait 83 Bin TL'yi Çaldığı İddiasıyla Çalışan Tutuklandı

Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Ö.D.(E-39), iş yeri adına yapmış olduğu muhtelif bahçe ve ev ürünleri satışından temin ettiği toplam 83 bin 706,97 TL nakit parayı, iş yerine teslim etmeyip çaldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 26 Kasım 2024-04 Ocak 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

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Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.