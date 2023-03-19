İş yerine girerek oyun konsolları çaldı

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19/03/2023

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İş yerine girerek oyun konsolları çaldı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 13.02.2023 tarihinde, saat 03:50 sıralarında,  Gazimağusa'da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren D.C. isimli iş yerinin kapı camı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden 2 adet Play Station-5 oyun konsolları çalınmıştır.  

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.K.B.(E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

19/03/2023 09:49
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TAGS: İş yerine girerek oyun konsolları çaldı
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