İŞAD Başkanı Enver Mamülcü: Özel sektöre destek verilmeli

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü açıklanması beklenen ekonomik paketle ilgili BRT'de önemli açıklamalarda bulundu.

Özel sektörü borçlandırmak yerine özel sektöre destek verilmesi gerektiğine dikkat çeken Mamülcüoğlu şöyle konuştu:

Her zaman özel sektörü bırçlandırmaya yönelik paketler hazırlanır. Piyasa zaten durdu ve işletmeler işlemiyor. Ülkeye öğrenci ve turist gelmedi. Bankalara ödeme zamanları geldi ancak ödeme yapılamıyor. İŞAD olarak 14 maddelik bir öneri dizisi sunduk. Kamu maliyesine uygun olacak açılımları kabul etmiyoruz. Borcu borçla kapatmak ekonomik akla uygun değil. Yapılacak sübvansiyonlar ve desteklerle sorunu aşabiliriz. Ya devlet tam kapanacak 21 gün özel sektörü ödeyecek ya da Kısmı kapanma ile alınacak önlemler ve desteklerle özelin iş yapmasına imkan verilecek. Cumhurbaşkanı ve UBP'nin kurultay seçimi nedeniyle öğrenci getirilmesi arada kaynadı. planlı ve etkin bir eylem planı yaratılmalı. Devletin özele verecek kaynağı yoksa o zaman giderlerini kısmalıdır. Devlet böl ve yönet üzerinden özel ile kamuyu birbirine vurduruyor. Kamu tasarrufa gitmelidir. Kamunun maaşından kesintiden bahsetmiyorum. Örneğin Müşavir maaşı örtülü ödenekler, parti yardımları kapalı olan sporlara yapılan ödemeleri özele aktarmalıdır. Aşılama programının uygulanmasıyla turist ve öğrencinin gelmesiyle ekonominin çarkları dönmeye başlar. Dövizin düşmesiyle, faizler yükseldi. Türk Lirası kullandığımızdan yüksek faizden borçları ödüyoruz. Borçlar ötelenmelidir. Para kazanıp borcumuzu ödeyecek bir durum yoktur. Önlem alınmazsa vatandaş tefecilerin eline düşecek ve elinde olanları satacaktır. Ülke ekonomisi memur maaşıyla döner. Maaşlardan kesinti özel sektörü de etkiler. Vergilendirme ile ilgili düzenleme yapılmalı. Vergiler düşürülmeli ve satın almanın artırılmasının önü açılmalı.

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02/02/2021 10:47