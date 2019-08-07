İŞAD CTP Genel Başkanı Erhürman’ı kabul etti

İş İnsanları Derneği (İŞAD) haftalık sohbet toplantıları çerçevesinde bu hafta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ağırladı.

İş İnsanları Derneği’nden verilen bilgiye göre, Erhürman’a eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve CTP Milletvekili Fikri Toros eşlik etti.

İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ve beraberindeki heyeti aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geleneksel hale getirilen sohbet toplantılarının iş insanları için önemine değindi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Mamülcü, her fikre ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, iş insanlarının bu ülke için yön verici olması gerektiğini söyledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da sohbet toplantısında yaptığı konuşmada ülke ekonomisini ele alarak, çözüm önerilerinden bahsetti; ayrıca 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Liderler görüşmesine değinerek, düşüncelerini aktardı.

Sohbet toplantısına, İş İnsanları Derneği yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.