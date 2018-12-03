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İŞAD: Emirnameye ilişkin çalışmalar sonlandırılmalı

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03/12/2018

İŞAD: Emirnameye ilişkin çalışmalar sonlandırılmalı

Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği, Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgeleri için hazırlanan taslak emirnameyle ilgili yapılacak çalışmaların, kazanılmış haklar korunarak hızla sonuçlandırılmasını gerektiğini açıkladı.

Dernek adına yapılan yazılı açıklamada, “Bu ve benzeri çalışmaların tüm paydaşların görüşleri alınarak ve hızla tamamlanmasını öneriyoruz. Yapılacak çalışmaların, kazanılmış haklar korunarak hızla sonuçlandırılmasını diler, bölge halkı, yatırımcılar ve iş insanlarının zarar görmeyeceği bir süreç beklentisinde olduğumuzu siz değerli kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” denildi.

 

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TAGS: İŞAD: Emirnameye ilişkin çalışmalar sonlandırılmalı, haber, kıbrıs,
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