İŞAD: Tüm yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin son zamanlarda yaşanan olağan dışı vakaların içinde boğuştuğunu, son yaşanan aile trajedisinin, denetim eksikliğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde önlemlerin de ele alınması gerekliliğinin ortaya çıktığını, ülkenin refaha ve huzura doğru yönelmesinin denetimler ve altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle olacağını ifade etti.

Mamülcü açıklamasında, “bir daha ocakların sönmemesi ve gereken tedbirlerin alınması için tüm yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.